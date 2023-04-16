الحلقة 25 من "رسالة الإمام".. "الشافعى" يفض مشاجرة فى السوق ويكشف التاجر الغشاش

في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، بطولة الفنان خالد النبوي، ينجح الإمام الشافعى فى فض مشاجرة بين بائع وتاجر بسبب بيع الأخير خضار فاسد للبائع الأمر الذى تسبب فى حدوث مشاجرة، حيث تدخل الإمام وكشف التاجر الغشاش.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل رسالة الإمام

وتدخل الإمام في المشاجرة لمعرفة ما الأمر، فيقول البائع المتضرر: هذا التاجر الجشع يبيع لى الخضار ونصفه معطوب، فيقول الإمام الشافعى نحكم العقل فى المسألة، ونحكم فى الأمر بهدوء، فيقول البائع: جئت إليه لإرجاع الخضار الذى أخذته منه منذ يومين، ولكنه رفض أخذه وطالب بثمنه أيضا، فيسأل الإمام التاجر الأخر: هل كنت تعلم أنها معطوبة، فيقول التاجر الغشاش: أنا بعت له الخضار سليم، وأنا تاجر كبير والمحاصيل أشكال والوان هفتكر أيه ولا أيه، فيقول الإمام: اذا كنت تعلم وبعتها له فالبيع مردود، ونستشهد باثنين من أهل الزراعة فى الفسطاط، فيسأل الإمام البائع إلى من تحتكمان، فيقول البائع: احتكم إلى حجاج الخضرى، ويقول التاجر: أحتكم لكامل، فيسأل الإمام المحكمين: فيقولون إنها معطوبة منذ 3 أيام، فيقول الإمام الشافعى: إذن كنت تعلم أيها الرجل أنها معطوبة، رحم الله الصحابى الجليل عثمان بن عفان، إذا حكم إنه اذا كان البائع يعلم بعيب وكتمه فالبيع مردود بالعيب، فيقول التاجر: الحكم لك يا إمام هرسل الحاملين لتحميل الخضار، فيسأل البائع: ولكن الآن من أين سأشترى الخضار، فيقول الإمام : من الدردير الأن عرف حقه وحقك وهذا المنجل لحصد الثمار لا لرؤوس الناس .

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة25

وتلقى أحداث المسلسل تداول كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض الحلقة، إذ يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.