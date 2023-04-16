"رسالة الإمام" الحلقة 25.. "السرى" لـ"المطلب": أنصحك بالهرب فالسياسة مقبرة الرجال

في مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، تنتقل كاميرا المخرج السوري الليث حجو إلى المكان الذي يختبأ فيه المطلب والى الفسطاط الهارب، حيث يلتقى به السرى وينصحه بالهروب.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل رسالة الإمام

تظهر الحلقة 25 من مسلسل رسالة الإمام، لقاء السرى بالمطلب فى المكان الذى يختبئ فيه الأخير قرب النيل، حيث يصل "السرى" ويطلب من المطلب بضرورة الهرب لأن الجروى يطالب برأسه، ويدور بينهم حوار، حيث يقول “السرى” لـ"المطلب": ما أتيت لقتال يا مطلب، فيقف المطلب: سئمت التقلبات والخيانات يا سرى، فيقول “السرى”: لو أردت لجلبتك من دار الولاية وما أنقذتك فى المرة الأولى، فيقول "المطلب": أنقذتنى حينها أم كنت تنقذ نفسك، فيقول "السرى": حينها كان مصيرنا واحد، فيقول المطلب: واليوم، فيقول "السرى": ليس الأمر بأكلمه فى يدى، ويضمن الجروى إننى دومية يحركها كيفما يشاء، فيقول " المطلب": وكيف تطيق ذلك، فيقول " السرى" : أعرف كيف أتولى أمورى جيداً، فلم أتى هنا من أجل الحديث عن نفسى، ففى المرة السابقة نصحتك بالهرب، وها انا ذا أكررها، أنقذ روحك من هؤلاء الملاعين، فالسياسة مقبرة الرجال ، ولم نعد كما كنا من قبل، فيقول المطلب: عجيباً أمرك يا رجل، فدائما ما تنصحنى بالهرب، ولاتفعل أنت ذلك، فيقول السرى: ليتنى أستطيع قد يكون الهرب منحة والبقاء هو المحنة، فيقول " المطلب": الجروى طالبنى برأسك، فيقول " المطلب": نعم أليس أنت الوالى الجديد، فيقول " السرى" : ليس بعد، فيقول " المطلب ": ضع يدك بيدى إذن، فيقول " السرى": يدى مغلولة.

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 25

وتلقى أحداث المسلسل تداول كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض الحلقة، إذ يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.