لا يفوتك هذا المساء| ارتفاع عدد ضحايا بيارة الصرف بحلوان.. وبيان مهم بشأن امتحانات الثانوية العامة للمصريين في السودان

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الرعاية الصحية تعلن عن خطتها للتأمين الطبى لاحتفالات أعياد القيامة والفطر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن خطتها للتأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات بأعياد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين، واتساقًا مع خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمة الطبية للمواطنين، خلال فترة الاحتفال بالأعياد .

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والتخصصية التابعة لها وكذلك وحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء). لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــا.

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح، الذي تنقله قناة "الناس" من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

وتقدم قناة الناس على مدار الشهر بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح، والتي يؤمها مشاهير القراء في مصر. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــا.

ارتفاع عدد ضحايا بيارة الصرف الصحى فى حلوان لـ 6 مواطنين

ارتفع عدد ضحايا واقعة انهيار حفرة صرف صحي بمنطقة العزبة القبلية في حلوان والتابعين لإحدى الشركات الخاصة، والذين تعرضوا للاختناق أثناء مشاركتهم في أعمال الدفع النفقي لتوصيل الصرف الصحي بين العزبتين القبلية والبحرية بحلوان إلى 6 ضحايا.

كان رجال الإنقاذ البري بالقاهرة تمكنوا من استخراج 3 عمال بسبب انهيار بيارة صرف صحي عليهم عمقها 15 مترًا وبعرض مترين، وذلك أثناء إجراء إصلاحات بمنطقة حلوان، وسط تواجد قيادات قطاع جنوب القاهرة والمحافظة بعد الاستعانة بمعدات لتسهيل عمليات البحث عن المفقودين. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــا.

"التعليم" تصدر بيانًا مهمًا بشأن امتحانات الثانوية العامة للطلاب المصريين بالسودان

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تنسق بشكل دائم ومتواصل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج للاطمئنان على سلامة البعثة التعليمية المصرية، البالغ عددها ١٥١ مدرسًا وإداريًا، وأوضاع الطلاب المصريين بدولة السودان الشقيق، نظرًا لتطورات الأحداث الراهنة هناك.

وقال المتحدث الرسمي إنه في إطار المتابعة المستمرة للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتقييم الأوضاع بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تدرس الوزارة كل السيناريوهات المتعلقة بموعد امتحانات شهادة الثانوية العامة في دولة السودان، والتي يجريها ٢١ طالبًا مصريًا، مؤكدًا أنه في حال تأجيلها لأي سبب طارئ سيتم الإعلان عن ذلك رسميًا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــا.

زحام في أسواق الإسكندرية.. والتجار: "الغلاء لا يحقق مكاسب"

شهدت أسواق الإسكندرية زحامًا شديدًا من المواطنين لتلبية احتياجاتهم الشرائية تزامنا مع استقبال موسم الأعياد الثلاثة لأعياد شم النسيم وعيد الأقباط، وعيد الفطر المبارك.

وتوافد المواطنون على المحال والأسواق لشراء مايلزمهم من احتياجات سواء كسوة الأعياد الجديدة أو للسلع الغذائية والتموينية رغم فارق الاسعار المحلي تزامنا مع الازمة الاقتصادية العالمية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــا.

تحويل مستحقات الضمان الاجتماعي لـ49 عاملاً مصرياً غادروا الأردن نهائيا

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأحد، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ122 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 49 عاملاً مصرياً لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.

وجاء في البيان الصحفي، أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــا.