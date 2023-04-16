ارتفاع عدد ضحايا بيارة الصرف الصحى فى حلوان لـ 6 مواطنين

ارتفع عدد ضحايا واقعة انهيار حفرة صرف صحي بمنطقة العزبة القبلية في حلوان والتابعين لإحدى الشركات الخاصة، والذين تعرضوا للاختناق أثناء مشاركتهم في أعمال الدفع النفقي لتوصيل الصرف الصحي بين العزبتين القبلية والبحرية بحلوان إلى 6 ضحايا.

كان رجال الإنقاذ البري بالقاهرة تمكنوا من استخراج 3 عمال بسبب انهيار بيارة صرف صحي عليهم عمقها 15 مترًا وبعرض مترين، وذلك أثناء إجراء إصلاحات بمنطقة حلوان، وسط تواجد قيادات قطاع جنوب القاهرة والمحافظة بعد الاستعانة بمعدات لتسهيل عمليات البحث عن المفقودين.