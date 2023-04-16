الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ارتفاع عدد ضحايا بيارة الصرف الصحى فى حلوان لـ 6 مواطنين

ضحايا بيارة الصرف
ضحايا بيارة الصرف الصحي في حلوان

ارتفع عدد ضحايا واقعة انهيار حفرة صرف صحي بمنطقة العزبة القبلية في حلوان والتابعين لإحدى الشركات الخاصة، والذين تعرضوا للاختناق أثناء مشاركتهم في أعمال الدفع النفقي لتوصيل الصرف الصحي بين العزبتين القبلية والبحرية بحلوان إلى 6 ضحايا.

كان رجال الإنقاذ البري بالقاهرة تمكنوا من استخراج 3 عمال بسبب انهيار بيارة صرف صحي عليهم عمقها 15 مترًا وبعرض مترين، وذلك أثناء إجراء إصلاحات بمنطقة حلوان، وسط تواجد قيادات قطاع جنوب القاهرة والمحافظة بعد الاستعانة بمعدات لتسهيل عمليات البحث عن المفقودين.

حفرة صرف صحي ضحايا رجال الانقاذ البرى رفة عمليات النجدة

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