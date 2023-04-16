يتزامن مع مناسبة رسمية.. موعد إجازة عيد الأضحى 2023

دومًا ما تشغل الإجازات والعطلات الرسمية في البلاد بال الكثير من المواطنين الذين يعملون أغلبهم في قطاعات حكومية وخاصة، فضلاً عن طلاب المدارس الذين ينتظرون أيضا توقيت العطلات الرسمية لقضاءها بجانب أهاليهم وأسرهم بعيدا عن ضغوطات المذاكرة والحضور الدراسي، فضلا عن أنها فرصة ينتهزها الكثير من الأسر لقضاء وقت مرفه بعيدا عن الضغوطات الحياتية.

ووسط الإجازات الخاصة بأعياد الفطر وأعياد شم النسيم وأعياد الأقباط تزداد التساؤلات عن موعد عيد الأضحى هذا العام، خاصة وأن أغلب الأعياد السابق ذكرها تأتي متزامنة مع بعضها البعض، لذا فإن عمليات البحث على مدار الأيام الماضية تزايدت حول موعد عيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

وأوضح معهد البحوث الفلكية التوقعات الخاصة بموعد عيد الأضحي 2023 في مصر، مؤكدًا أنه من المقرر أن يكون في 27 من شهر يونيو المقبل، حيث تستمر الإجازة حتى يوم السبت الموافق الأول من شهر يوليو 2023.

وهذا العام، تتزامن إجازة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو مع موعد عيد الأضحي 2023، وبالتالى من المقرر دمجها في اجازة العيد، ليصبح عدد أيامها خمسة أيام منها وقفة عرفات ويتبعها أربعة أيام إجازة.

العاملين في القطاعين العام والخاص في إجازة عيد الأضحي

تنص قوانين الخدمة المدنية لسنة 81 لسنة 2016 أن العاملين بالقطاع العام والخاص يحصلون على 5 أيام إجازة عيد الأضحي 2023 بأجر كامل من 27 يونيو إلى 1 يوليو بأجر كامل.

إجازة عيد الفطر 2023

يذكر أن هناك أيام قليلة تفصلنا عن إجازة العيد الفطر المبارك، حيث أصدر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، قرارًا بشأن إجازة عيد الفطر، مؤكدًا أنها تبدأ من الخميس الموافق 25 أبريل الجاري حتى يوم الاثنين 24 من نفس الشهر، إضافة الى يوم الثلاثاء 25 أبريل والذي يعد إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء لتصبح الإجازة 6 أيام متتالية.