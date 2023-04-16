القبض على اثنين من تجار العملات الأجنبية بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز شرطة قويسنا، التابعة لمديرية أمن المنوفية، بقيادة الرائد محمد جمال، رئيس المباحث، من القبض على شخصين لتجارتهما في النقد الأجنبي، خارج السوق المصرفية، وذلك أثناء استقلالهما سيارة بدائرة المركز عقب ترصدهم من قوات الشرطة.

وكانت قد تمكنت قوات شرطة مركز قويسنا من ضبط كل من "م، س، ع"، 23 سنة، طالب، مقيم إحدى قرى الشهداء، وضبط المتهم الآخر ويدعى "م، ص، ا"،31 عاما، حاصل على دبلوم مقيم إحدى قرى قويسنا، وبحوزتهما 2600 دولار، 15 ألف ريال سعودي، 50 جنيها إسترليني، 165 ألف جنيه مصري.

وترجع تفاصيل وأحداث الواقعة بتلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بضبط شخصين، داخل سيارة ملاكي وبحوزتهما عملات أجنبية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبسؤال المتهمين اعترفا بأن المبالغ المضبوطة حصيلة نشاطهما بالتجارة غير المشروع في العملات الأجنبية.

على الفور قامت قوات الشرطه بتحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 88 جنح اقتصادي مركز قويسنا، لسنة 2023، وذلك عقب اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وسماع أقوال المتهمين وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة والتي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة لتحويلها للحكم والبت فيها.

على صعيد آخر منفصل، كان لقي شخص مصرعه مقيم قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك عقب حدوث انفجار أنبوبة بوتاجاز تسبب في انهيار المنزل، ونتج عنه إصابة نجلة الوحيد وايداعه العناية المركزة نظرا لخطورة إصابته كما أصيب ثلاث فتيات أبناء المتوفى وإصابة الأم إصابة طفيفة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون إلى موقع الحادث للتحقيق في الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.