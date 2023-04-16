الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

لقى طفل مصرعه، فيما أصيب مواطن بكسر فى الساق اليسرى؛ غثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية (موتوسيكل) فى طريق أنشاص الرمل - مشتول السوق بدائرة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الزوامل المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم التحفظ على جثة الطفل المتوفى فى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزوامل المركزى بوصولمواطن ، من مركز مشتول السوق، مصابا بكسر فى الساق اليسرى، وطفل عمره، من مركز مشتول السوق، جثة هامدة.

 كشفت التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وموتوسيكل فى طريق أنشاص الرمل - مشتول السوق، ما أسفر عن إصابة الشاب ومصرع الطفل، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب والتحفظ على جثة الطفل فى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

طفل مواطن حادث تصادم سيارة ربع نقل موتوسيكل

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