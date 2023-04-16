الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «القومي للطفولة» وقطاع الرعاية الصحية لتوفير حياة كريمة للأطفال

خلال توقيع بروتوكول
خلال توقيع بروتوكول التعاون

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لدعم «برامج رعاية الأطفال ذوي الأحتياجات الخاصة».

وقع البروتوكول من جانب الوزارة الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، ومن جانب المجلس الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن البروتوكول يهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين، والمتمثلة في حصول الطفل على الحقوق التي كفلها له الدستور وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، لضمان توفير حياة كريمة للأطفال، بما يدعم نهج التنمية المستدامة الذي تتبناه الحكومة المصرية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن بنود البروتوكول تتضمن التعاون في قيام قطاع الرعاية الصحية والتمريض، باستقبال الحالات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة، والتي يرد بشأنها بلاغات إلى خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة أو الأجهزة التعويضية بحسب الاحتياج.

وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنه بموجب البروتوكول يتم التعاون في مجال تقديم الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والأجهزة التعويضية للأطفال ذوي الهمم، في إطار الاهتمام بقضايا الطفولة والأمومة، واتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة 2030.

خلال توقيع بروتوكول التعاون

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IMG-20230416-WA0034
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وزير الصحة بروتوكول تعاون القومي للطفولة قطاع الرعاية الصحية حياة كريمه

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