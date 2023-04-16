ضبط 900 بطاقة تموينية داخل مخبز بدمنهور

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، بشن حملة تموينية مكبرة بدمنهور، وذلك للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين، وذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها المواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 900 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز، كما يقوم بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 17 جم بالرغيف الواحد.

وتم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.