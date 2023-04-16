تنفيذ 471 قرار إزالة للمبانى المخالفة فى الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن تنفيذ 471 قرار إزالة للمباني المخالفة خلال الفترة من يناير وحتى 7 أبريل 2023، مشددًا على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم وقوة وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين وما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأوضحت المحافظة في بيان لها اليوم، أنه بناء على تكليفات المحافظ، شنت أحياء الإسكندرية العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغ إجمالي قرارات الإزالة التى نفذتها أحياء المحافظة على المباني المخالفة في الفترة من 1 يناير وحتى 7 أبريل 2023، 28 قرار إزالة للعقارات والمباني المخالفة، بينما بلغ عدد قرارات الإزالة الفورية في المهد للفترة ذاتها 443 قرارا، وبذلك يصل إجمالي قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة 471 قرار إزالة.

وأوضحت أن حي المنتزه أول هو أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة والفورية به، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة التى نفذها الحي في الفترة من 1 يناير 2023 حتى 7 أبريل 2023 عدد 126 قرار إزالة، وتبعه حى شرق من حيث عدد قرارات الإزالة التى نفذها خلال الفترة ذاتها حيث بلغ عدد قرارات الإزالة المنفذ به 103 قرارات إزالة، ثم العامرية ثان والذي بلغت عدد قرارات الإزالة به 95 قرار إزالة ثم العجمى عدد 56 قرارا وتبعه العامرية أول 31 قرار إزالة.

وتشهد محافظة الإسكندرية حملات يومية بنطاق الأحياء شرقًا وغربًا للقضاء على البناء المخالف، فضلاً عن إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة في العقارات القديمة المنهارة لما تشكل خطورة على حياة المارة وحفاظًا على سلامة المواطنين.

إزالة البناء المخالف

إزالة البناء المخالف

إزالة البناء المخالف