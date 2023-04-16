الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 4 سنوات لعاطل بتهمة قتل ربة منزل وتعاطى مخدرات فى سوهاج

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة قتل ربة منزل عن طريق سكب البنزين عليها وحرق جثتها. كما تمت إدانته بتعاطي المخدرات في منطقة مركز سوهاج وحكم عليه بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة قدرها ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وبمشاركة المستشارين أحمد محمد متولي وإبراهيم مرتضى، وعبد المنصف إبراهيم كأمين سر.

بدأت القصة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغاً يفيد بمقتل الضحية داخل المستشفى بعد أن تم إضرام النيران فيها. 

كشفت التحريات عن أن المتهم هو الشخص الذي ارتكب الجريمة بسبب خلافات سابقة بينه وبين الضحية، حيث قام بسكب البنزين عليها وإشعال النيران في جسدها ما أسفر عن وفاتها داخل المستشفى نتيجة إصاباتها. 

تبين أن المتهم يتعاطى المخدرات، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم القبض عليه واعترف بارتكاب الجريمة عند مواجهته، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم النهائي.

محكمة جنايات سوهاج عاطل ربة منزل سنة مع الشغل المستشار محمد عزت مناع

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