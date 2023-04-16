محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال عيد القيامة وشم النسيم

وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع مديرية الصحة، ورفع درجة الطوارئ بالمستشفيات، وذلك تزامنًا مع حلول عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء للعمل على راحة المواطنين.

وشدد اللواء محمد الشريف على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال الأعياد.

وأكد تكثيف المرور الدوري على المنشآت الطبية خلال فترة الاحتفال بالأعياد، ومتابعة توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى التنسيق بين كل أقسام الطوارئ بجميع المستشفيات.

كما أكد المتابعة لمدى توافر الفرق الطبية المدربة بجميع الأقسام خاصة الطوارئ والحروق، والسموم، وكذا متابعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة، تزامنًا مع عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم، مع عقد غرفة عمليات المحافظة، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة لتلقى أي بلاغات من المواطنين وتوفير كل الخدمات لهم.

وتم تكثيف الحملات الرقابية خلال أيام الأعياد بالأحياء وعلى الأنشطة التموينية؛ لرصد أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل الأغذية المعروضة بالأسواق حفاظًا على صحة المواطنين.