عبير صبرى تكشف لـ"الدستور" كواليس تجربتها مع ريهام حجاج فى "جميلة"

عبرت النجمة عبير صبري عن سعادتها بردود الفعل حول مسلسل «جميلة» مع النجمة ريهام حجاج ضمن مسلسلات الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

ووعدت عبير صبري الجمهور بمزيد من المفاجآت في شخصية «نيرمين عبد الحميد» خلال الحلقات المقبلة، حيث إنها اهتمت قبل التصوير بالشخصية وتفاصيلها بطريقة متواصلة حتى تظهر على أفضل شكل ممكن.

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

وقالت «عبير» لـ"الدستور": "سعيدة بالتعاون مع النجمة ريهام حجاج.. أحببت التعاون معها من تجربتنا السنة الماضية في مسلسل يوتيرن وهذا العام بينا قصة حلوة جدا وصراع محتدم يهم قطاعا كبيرا من النساء، ورأينا ذلك في الآراء الخاصة بالمسلسل على السوشيال ميديا، وجاءني الكثير من الرسائل التي تشكرنا على التحدث عن مثل هذه المواضيع التي تخص المرأة ولامست قلوب الكثيرين ممن هم يتابعون العمل الرمضاني».

وعن الشخصية التي تقدمها في العمل، قالت: "شخصية «نرمين» مليئة بالكثير من التفاصيل المميزة وأحببتها خلال المسلسل، ولعل أكثر ما أحببته هو فكرة "الإيجو" العالي وقوتها في محاربة جميلة وثقتها بنفسها وذكائها، ولعل المشاهد التي تظهر ذلك هي الأكثر تداول بين الجمهور وكتبت بشكل محترف ومسلي للجمهور، كما أن أكثر ما جذبني في الشخصية التحولات الكثيرة التي تشهدها نيرمين فى المشهد الواحد، حيث تظهر في صورة فتاة رقيقة وسرعان ما تتحول إلى شريرة والعكس صحيح، وهذه النوعية من الشخصيات المركبة تجذبني لأنها تظهر قدرات الممثل فى التعبير عن الشخصية".

أبطال مسلسل جميلة

يشارك في بطولة مسلسل جميلة كل من الفنانة ريهام حجاج والفنانة يسرا اللوزي والفنانة سوسن بدري والفنانة عبير صبري والعمل من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج سامح عبدالعزيز.