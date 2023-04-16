الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب السودان بالجامعة العربية: الجيش سيطر على الأوضاع.. والأزمة الراهنة شأن داخلى

الجامعة العربية
الجامعة العربية

انطلقت منذ قليل أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية في مقرها بالقاهرة بشأن تطورات الأوضاع في السودان على وقع الاشتباكات المستمرة منذ أمس بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة.

وأكد مندوب السودان بالجامعة العربية خلال كلمته بالاجتماع الطارئ أن ميليشيا الدعم السريع هي التي بادرت بالهجوم على الجيش السوداني.

وأوضح مندوب السودان بالجامعة العربية أن الجيش نفذ تحركات لدحر ميليشيا الدعم السريع، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على الأوضاع.

وأضاف: "الأزمة الراهنة شأن داخلي ونعمل على حلها ونطالب بتوصيات واضحة برفض التدخلات الخارجية".

وأكد مندوب السودان أن القوات المسلحة صدت هجمات مباغتة لمتمردي الدعم السريع، مشددًا على أن الدعم العربي مطلوب للتهدئة، وأن الوساطات فشلت في إقناع الدعم السريع بالاندماج بالجيش.

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