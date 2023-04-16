الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأنبا تادرس يقف دقيقة حداد على روح مدير أمن بورسعيد السابق

الأنبا تادرس مطران
الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد

بدأ الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، كلمته الترحيبية اليوم الأحد، خلال حضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، بالوقوف دقيقة حداد علي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد السابق الذي لقي مصرعه في حادث سير أول أبريل الجاري.

وأكد الأنبا تادرس، أن مدير أمن بورسعيد السابق اللواء مدحت عبد الرحيم هو الرجل الحاضر الغائب والذي ستظل سيرته العطرة طيلة الزمن ، مقدما العزاء لكل أسرته ومحبيه.

و عقب ذلك وجه الأنبا تادرس  الشكر الي جميع المهنئين من قيادات المحافظة، مؤكدا على سعادته بحضور هذه الكوكبة للمشاركة فى احتفالات عيد القيامة المجيد، مشيرا إلى أن هذه فترة احتفالات لكل المصريين ومناسبات دينية هامة الجميع يحتفل بها سويا، مما يعكس روح الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد.

 - مفهوم السلام الحقيقي

وقال الأنبا تادرس إن السلام الحقيقي أن يحيا الإنسان بسلام مع الله ونفسه والبشر  ، ودعا الله أن ينعم على العالم كله بالمحبة والسلام لنحيا بالهدوء والطمأنينة

جاء ذلك بحضور الشيخ جمال عواد وكيل أوقاف محافظ بورسعيد ووكيل وزارة التربية والتعليم والصحة والقيادات الحزبية والسياسية ورؤساء الاحياء والأحزاب.

الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد
الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد
الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد
الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد
الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد
الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد
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