موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

من المقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني، في الساعة الرابعة والربع عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وفي الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز".

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

ستُذاع مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ويسعى فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، في استعادة نغمة الانتصارات وتوسيع الفارق مع غريمه ريال مدريد أقرب ملاحقيه، وتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم 2022-2023.

ويخوض فريق برشلونة مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة إلى حد ما، بعدما خسر أمام ريال مدريد برباعية نظيفة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، ثم وقع في فخ التعادل السلبي مع جيرونا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

في المقابل، يرغب فريق خيتافي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، ومحاولة استغلال تعثر برشلونة في آخر مواجهتين له، بجانب استغلال عامل الأرض والجمهور، من اجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.

ترتيب برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، أي بفارق 10 نقاط كاملة.

بينما يتواجد فريق خيتافي حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة.