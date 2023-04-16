الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة
موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

حقيقة انتقال الألمانى إلكاى جوندوجان إلى برشلونة فى الصيف

تقارير إسبانية تكشف تفاصيل اتفاق إدارة برشلونة مع جوندوجان

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني 

من المقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني، في الساعة الرابعة والربع عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وفي الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز".

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني 

ستُذاع مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 

ويسعى فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، في استعادة نغمة الانتصارات وتوسيع الفارق مع غريمه ريال مدريد أقرب ملاحقيه، وتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم 2022-2023.

ويخوض فريق برشلونة مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة إلى حد ما، بعدما خسر أمام ريال مدريد برباعية نظيفة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، ثم وقع في فخ التعادل السلبي مع جيرونا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

في المقابل، يرغب فريق خيتافي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، ومحاولة استغلال تعثر برشلونة في آخر مواجهتين له، بجانب استغلال عامل الأرض والجمهور، من اجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.

ترتيب برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، أي بفارق 10 نقاط كاملة.

بينما يتواجد فريق خيتافي حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة برشلونة المقبلة والقنوات الناقلة

«الصفقة الأغلى»: توتنهام يستهدف ضم أنسو فاتي من برشلونة

 

برشلونة خيتافى الدوري الاسباني موعد مباراة برشلونة مباراة برشلونة ضد خيتافي تشافي

الأكثر قراءة

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

الجيش السودانى يعلن السيطرة على مقار لـ"الدعم السريع" فى 7 مدن

المشدد 10 سنوات لعاطل سرق مستخلصًا بالإكراه فى الإسكندرية

غرفة الحبوب باتحاد الصناعات: قرار تسعير القمح عادل ومقارب للسعر العالمى

وزير الرى يستعرض خطة مشروعات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية

خبير الزراعة الحيوية: قرار تسعير القمح عادل ويساهم فى زيادة الرقعة الزراعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضي

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين