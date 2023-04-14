الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير إسبانية تكشف تفاصيل اتفاق إدارة برشلونة مع جوندوجان

إلكاي جوندوجان
إلكاي جوندوجان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، توصلت لاتفاق مع الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل الانضمام لصفوف الفريق الكاتالوني، بداية من الموسم المقبل.

وتعمل الإدارة الرياضية في برشلونة بقيادة ماتيو أليماني وجوردي كرويف، على إعداد الفريق للموسم المقبل منذ شهور.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكاتالونية، أن مسئولي برشلونة، التقوا أمس الخميس، مع عم اللاعب الألماني (إلهان جوندوجان) وممثلوه، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على الراتب السنوي ومدة التعاقد، في جلسة لم تكن الأولى بين الطرفين، مؤكدة في الوقت ذاته، أن الصفقة اقتربت جدا من الانتهاء.

وسينتهي عقد جوندوجان، مع مانشستر سيتي، في 30 يونيو المقبل، بعد أن رفض اللاعب الألماني، عدم قبول عرض التجديد المقدم من النادي الإنجليزي.

ويرغب جوندوجان، البالغ من العمر 32 عامًا، في ترك الدوري الإنجليزي الممتاز، بحثًا عن مغامرة جديدة بعيدًا عن مانشستر سيتي

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد الاجتماع الأخير بين الطرفين، سيوقع جوندوجان عقدًا مع برشلونة لمدة موسمين بقيمة تقارب 12 مليون يورو، مع خيار التمديد لموسم آخر.

وكان برشلونة، يخطط لضم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، الذي كان خيارًا ذا أولوية للمدرب تشافي هيرنانديز لتعزيز خط وسط الفريق الكاتالوني، لكن السعر المرتفع للاعب، جعله يفكر في ضم جوندوجان.

 

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