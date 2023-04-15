حقيقة انتقال الألماني إلكاي جوندوجان إلى برشلونة في الصيف

لا يزال الغموض يحوم حول مستقبل النجم الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، رفقة ناديه بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الألماني، صاحب الـ32 عامًا، رفقة مانشستر سيتي في يونيو المقبل بعد نهاية الموسم.

وبناءً عليه، ارتبط اسم جوندوجان بإمكانية الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي في الصيف المقبل، في ظل اهتمام نادي برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته.

وكيل إلكاي جوندوجان ينفي الاتفاق مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن وكيل أعمال جوندوجان نفى وجود أي اتفاقات بين اللاعب مع أي نادٍ آخر.

ونشرت الصحيفة تصريحات وكيل أعمال جوندوجان، قائلًا: "إنني مندهش من أين تأتي القصص عن صفقة تم إتمامها منذ أسابيع عديدة".

وشدد: "لا يوجد حتى الآن اتفاق مع أي نادٍ، ولم يتقرر بعد أين سيلعب جوندوجان في السنوات القليلة المقبلة".

وأضاف: "لا يزال بإمكان جوندوجان الفوز بثلاثة ألقاب كبرى هذا الموسم كقائد لمانشستر سيتي. هذا هو الشيء الوحيد الذي يركز عليه الآن".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه في حال انتقال جوندوجان إلى الفريق الكتالوني، فإن ذلك سيفتح الباب أمام تشيلسي للتعاقد مع جافي، لاعب وسط برشلونة.

في حين يُمكن لنادي مانشستر سيتي إبرام صفقة جديدة لتدعيم خط وسط الميدان في الصيف المقبل، بغض النظر عما إذا كان جوندوجان سيبقى في النادي أم لا.

وينافس فريق مانشستر سيتي في بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.

أرقام إلكاي جوندوجان مع مانشستر سيتي

يذكر أن جوندوجان قد انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي في عام 2019، ويقترب من 300 مباراة كبيرة تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

وشارك جوندوجان في 293 مباراة مع جوارديولا في مانشستر سيتي، سجل خلالهم 54 هدفًا، وقدم 38 تمريرة حاسمة.

بينما شارك جوندوجان في 40 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع البطولات في الموسم الحالي، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 5 أهداف مثلهم.