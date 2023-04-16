موعد مباراة برشلونة المقبلة والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة هو ما يرغب كثير في معرفته، مع اقتراب الموسم من نهايته في البطولات الأوروبية.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة خيتافي، في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد تعادل في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني، مع ضيفه جيرونا، بدون أهداف، في ديربي كتالوني.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام جيرونا.

ويسعى برشلونة للفوز على خيتافي، من أجل الاقتراب خطوة من تحقيق لقب بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة، فتُقام اليوم الأحد 16 أبريل، في تمام الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب ألفونسو بيريز معقل فريق خيتافي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتُنقل المباراة على شبكة قنوات beIN Sports، عبر قناة beIN Sports Premium 1 HD.

ويغيب عن برشلونة أمام قادش، الهولندي فرينكي دي يونج، الفرنسي عثمان ديمبلي، الدنماركي أنردياس كريستنسن، الإسباني بيدري جونزاليس.

قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن – أليكس بينيا – أرناو تيناس.

خط الدفاع: جوردي ألبا – ماركوس ألونسو – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – جوليس كوندي – إريك جارسيا.

خط الوسط: بابلو جافي – فرانك كيسي – سيرجيو بوسكيتس – بابلو توري – أليكس جاريدو – سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – فيران توريس – رافينيا - أنخيل ألاركون.

يُذكر أن برشلونة ودع بطولات كأس ملك إسبانيا، ددوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.