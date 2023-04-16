ضبط 1100 كيس ملح طعام و800 علبة سجائر مجهولة المصدر بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبدالعال، وكيل المديرية، مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، حملات تموينية بمركزي دمنهور والمحمودية.

وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 1100 كيس ملح و800 علبة سجائر مجهولي المصدر، و7 جزارين بدمنهور لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية ويعرضون للبيع لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.