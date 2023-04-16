الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1100 كيس ملح طعام و800 علبة سجائر مجهولة المصدر بالبحيرة

المضبوطات
المضبوطات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبدالعال، وكيل المديرية، مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، حملات تموينية بمركزي دمنهور والمحمودية.

وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 1100 كيس ملح و800 علبة سجائر مجهولي المصدر، و7 جزارين بدمنهور لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية ويعرضون للبيع لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

إجراءات القانونية إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة التحفظ على المضبوطات التجارة الداخلية

الأكثر قراءة

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

الجيش السودانى يعلن السيطرة على مقار لـ"الدعم السريع" فى 7 مدن

المشدد 10 سنوات لعاطل سرق مستخلصًا بالإكراه فى الإسكندرية

خبير الزراعة الحيوية: قرار تسعير القمح عادل ويساهم فى زيادة الرقعة الزراعية

غرفة الحبوب باتحاد الصناعات: قرار تسعير القمح عادل ومقارب للسعر العالمى

ساديو مانى يريد العودة إلى ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضي

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين