الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

12 مصابًا بـ7 حوادث طرق فى المنيا

حوادث طرق
حوادث طرق

شهدت محافظة المنيا 7 حوادث طرق منفصلة بالطرق السريعة بسبب السرعة الزائدة، أسفرت عن إصابة 12 شخصًا نُقِلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا بوقوع 7 حوادث طرق أسفرت عن إصابة 12 شخصًا.

وتلقى مأمور مركز شرطة المنيا بلاغًا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة أحمد زكي، 25 عامًا، سائق، مقيم ببنها بالقليوبية.

كما تلقى مأمور مركز المنيا بلاغًا باصطدام سيارة تاكسي بشجرة بالطريق الواصل بين قريتي الشرفا ونزلة حسين بشرق النيل، في مركز المنيا، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة إسلام علي، 20 عامًا.

وأُبلغ مأمور مركز شرطة العدوة بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوي الغربي، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة نظير كمال، 27 عامًا، علي محمد، 14 عامًا، يقيمان في مركز البدرشين بالجيزة.

كما تلقى مأمور مركز شرطة ملوي إخطارًا بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة بطريق قرية تونا الجبل الجديدة، ما أسفر عن إصابة كل من: أحمد شوقي، 18 عامًا، شقيقته زينب، 15 عامًا، فاطمة محمد، 12 عامًا، مريم محجوب، 9 سنوات، يقيمون بنزلة محمود في مركز ديرمواس.

وأُخطرت الأجهزة الأمنية بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق الجيش الشرقي شمال بوابة رسوم مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة محمد قرني، 42 عامًا، مقيم بمحافظة الفيوم.

كما تلقى مدير أمن المنيا إخطارًا بسقوط أحمد يحيى، 25 عامًا، مقيم بحي كدوان بمدينة المنيا، من سيارة ربع نقل، فرت هاربة، بسبب اختلال توازنه، وذلك بالطريق الزراعي السريع أمام كوبري قرية أبيوها بمركز أبوقرقاص.

وتبلغ لمأمور مركز شرطة سمالوط غرب بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوي الغربي أمام مصنع للمشروبات الغازية بقرية شوشة، ما أسفر عن إصابة: أحمد حمدي، 22 عامًا، كهربائي، وبسام رزق، 17 عامًا، طالب، يقيمان في قرية 4 بالظهير الصحراوي.

المنيا اصابة 12 شخص 7 حوادث طرق منفصلة الطرق الطرق السريعة بالمنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

الأكثر قراءة

"شئون الحرمين": أكثر من 1.5 مليون مصلٍ ومعتمر فى المسجد الحرام أمس

12 مصابًا بـ7 حوادث طرق فى المنيا

الصحة: تسجيل 52 مليون زيارة لمنشآت الرعاية الأولية خلال الربع الأول من عام 2023

الثلاثاء.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه

أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين فوق 30 ألف دولار رغم الخسائر

3 إصابات بحريق شقة فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس