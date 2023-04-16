12 مصابًا بـ7 حوادث طرق فى المنيا

شهدت محافظة المنيا 7 حوادث طرق منفصلة بالطرق السريعة بسبب السرعة الزائدة، أسفرت عن إصابة 12 شخصًا نُقِلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا بوقوع 7 حوادث طرق أسفرت عن إصابة 12 شخصًا.

وتلقى مأمور مركز شرطة المنيا بلاغًا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة أحمد زكي، 25 عامًا، سائق، مقيم ببنها بالقليوبية.

كما تلقى مأمور مركز المنيا بلاغًا باصطدام سيارة تاكسي بشجرة بالطريق الواصل بين قريتي الشرفا ونزلة حسين بشرق النيل، في مركز المنيا، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة إسلام علي، 20 عامًا.

وأُبلغ مأمور مركز شرطة العدوة بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوي الغربي، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة نظير كمال، 27 عامًا، علي محمد، 14 عامًا، يقيمان في مركز البدرشين بالجيزة.

كما تلقى مأمور مركز شرطة ملوي إخطارًا بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة بطريق قرية تونا الجبل الجديدة، ما أسفر عن إصابة كل من: أحمد شوقي، 18 عامًا، شقيقته زينب، 15 عامًا، فاطمة محمد، 12 عامًا، مريم محجوب، 9 سنوات، يقيمون بنزلة محمود في مركز ديرمواس.

وأُخطرت الأجهزة الأمنية بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق الجيش الشرقي شمال بوابة رسوم مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة محمد قرني، 42 عامًا، مقيم بمحافظة الفيوم.

كما تلقى مدير أمن المنيا إخطارًا بسقوط أحمد يحيى، 25 عامًا، مقيم بحي كدوان بمدينة المنيا، من سيارة ربع نقل، فرت هاربة، بسبب اختلال توازنه، وذلك بالطريق الزراعي السريع أمام كوبري قرية أبيوها بمركز أبوقرقاص.

وتبلغ لمأمور مركز شرطة سمالوط غرب بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بالطريق الصحراوي الغربي أمام مصنع للمشروبات الغازية بقرية شوشة، ما أسفر عن إصابة: أحمد حمدي، 22 عامًا، كهربائي، وبسام رزق، 17 عامًا، طالب، يقيمان في قرية 4 بالظهير الصحراوي.