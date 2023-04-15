الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«غنيم» يشهد قُدّاس عيد القيامة المجيد بمطرانية بنى سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قداس عيد القيامة المجيد  بمطرانية بني سويف، مشاركة للإخوة المسيحيين فرحتهم بحلول هذه المناسبة الدينية، وكان في استقباله نيافة "الأنبا غبريال" أسقف بني سويف وتوابعها على رأس لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة.

وهنأ المحافظ جموع الحاضرين بعيد القيامة المجيد، معربًا عن أمنياته أن يكون عيد بهجة وسعادة على كل المصريين.

وفي مستهل عظته تقدم الأنبا غبريال بالشكر والتقدير للحاضرين من  قيادات المحافظة وفي مقدمتهم المحافظ "د. محمد هاني غنيم" وكافة القيادات الأمنية والعسكرية والشعبية والمجتمعية والإعلاميين الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في العيد، وسط حشد يعكس معاني وقيم التلاحم والمحبة بين نسيج الشعب المصري، وأثنى نيافته على الجهد الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تأمين الاحتفال.

حضر القداس بلال حبش نائب المحافظ، اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اللواء حازم عزت السكرتير العام، العقيد محمود هنداوي نائب المستشار العسكري للمحافظة، وهاني الجويلي رئيس مدينة  بني سويف ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي وإعلاميو وصحفيو بني سويف.

وشهد الدكتور محمد هاني غنيم،  محافظ بني سويف، قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة المطرانية بمدينة ببا، وذلك مشاركة للإخوة المسيحيين احتفالهم بعيد القيامة.

يذكر  أن محافظ بني سويف قد أرسل منذ أيام، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني  بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعرب فيها عن تهانيه القلبية بعيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيده الله على قداسته بموفور الصحة والسعادة وعلى كل أبناء الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة لعدد من قيادات الطوائف الكنسية والشخصيات العامة المسيحية من داخل المحافظة وخارجها.

قداس عيد القيامة 1
قداس عيد القيامة 1
قداس عيد القيامة 2
قداس عيد القيامة 2
أسقف بني سويف الانبا غبريال أسقف بني سويف المسيحيين قيادات المحافظة قداسة البابا تواضروس

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