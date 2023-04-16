سعر القمح اليوم الأحد 16 أبريل 2023 فى الأسواق المصرية

مع نهاية التعاملات اليومية شغل بال الكثير من المواطنين معرفة سعر القمح اليوم في الأسواق المصرية، حيث استمرت حالة من الثبات والهدوء بالسوق المحلي، بعد ارتفاع سعر القمح الأوكراني بنحو مبلغ 200 جنيه، وتراجع الروسي بأنواعه بقيمة 50 جنيهًا، الأسبوع الماضي.

سعر القمح اليوم في الأسواق المصرية

وتستعرض "الدستور" سعر القمح اليوم الأحد 16- 4- 2023 في الأسواق المصرية.

ووافق مجلس الوزراء المصري ، في اجتماعه الأسبوعي منذ يومان، على وجود حافز إضافي لتوريد القمح من جميع المزارعين (موسم 2023)، لكي يصل سعر الإردب لمبلغ 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، عقب التنسيق بين جميع الوزارات المعنية.

سعر طن القمح اليوم السبت

قمح روسي بروتين بقيمة 12.5%

وثبتت حميع أسعار القمح «بروتين 12.5%»، وذلك عند مبلغ 13,800 جنيه للطن.



قمح روسي بروتين بنسبة حوالي 11.5%



واستقر سعر القمح اليوم «بروتين 11.5%»، عند مبلغ 13,700 جنيه للطن.



قمح روسي بنسبة 12.5% في بورصة السلع.



كما حافظ اليوم سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع، على حالته الثبات مسجلًا مبلغ 10,600 جنيه.



قمح أوكراني بروتين بنسبة حوالي 11.5%.



سجل سعر القمح اليوم «بروتين 11.5%»، عند مبلغ 13,600 جنيه للطن.

سعر كيلو القمح للمستهلك اليوم

سجل سعر كيلو القمح للمستهلك، اليوم السبت، نحو مبلغ 22 جنيهًا.

سعر القمح العالمي

وانخفضت جميع أسعار العقود الآجلة للقمح، في بداية تداولات اليوم السبت 15 إبريل، في بورصة شيكاغو التجارية؛ وإذ تراجع عقد مايو لكي يتداول القمح بمقدار حوالي 1.50 سنت، ليسجل العقد حوالي 665.50 سنت للبوشل.

وتقلص عقد يوليو لتداول القمح ويكون بمقدار 1.50 سنت؛ ليصل العقد الآجل حاليا إلى 674.50 سنت للبوشل في تعاملات اليوم.

ولاسيما أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية قرار “مجلس الوزراء”، برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي”، بمنح حافز إضافي للقيام بتوريد القمح من المزارعين، موسم 2023؛ ليصل سعر الإردب إلى مبلغ 1500 جنيه نقاوة حوالي 23.5 قيراط، مشيرًا إلى أنّ ذلك القرار جاء في وقته المناسب ويمثل خطوة جيدة لتشجيع المزارعين على توريد القمح.