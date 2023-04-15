السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يخاطب 4 منتخبات إفريقية لمواجهة المنتخب الأوليمبي 30 أبريل

ميكالي
ميكالي

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، أربعة منتخبات إفريقية لمواجهة المنتخب الأوليمبى وديا يوم 30 إبريل الجاري استعدادا لبطولة إفريقيا المؤهلة للاولمبياد.

وأكد مصدر داخل المنتخب الأوليمبي، أن المنتخبات التى  خاطبها الاتحاد النيجر وغانا ومالى الكونغو.

وقال المصدر، إن المنتخب سيدخل معسكر من يوم 27 هذا الشهر حتى يوم 30، وتمسك البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، بخوض مباراة ودية رغم قصر مدة المعسكر لتنفيذ بعض الخطط الفنية والتكتيكية للمنتخب قبل بطولة إفريقيا.

وكان المنتخب الأوليمبى قد تأهل الى بطولة إفريقيا بعد تخطى عقبة زامبيا بهدفين مقابل لا شيء فى مباراة الذهاب والتعادل فى زامبيا سلبيا.

اتحاد المصري لكرة القدم البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب بطولة افريقيا لأولمبياد ميكالي

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