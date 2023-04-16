الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 أبريل 2023

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض والبط

يزداد البحث لمعرفة أسعار الدواجن والبيض بصورة مستمرة لمعرفة أخر تطورات أسعارهم في السوق المصري.


ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 أبريل 2023


نعرض خلال السطور التالية أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 أبريل 2023 وكذلك سعر البط والرومي.


أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء 69 جنيه  
الفراخ الساسو 83 جنيه 
الفراخ البلدي 115 جنيه 
امهات بيضاء 50 جنيه 
بياض أبيض سلك 47 جنيه 
بياض أبيض أرضي 49 جنيه 
بياض أحمر سلك 57 جنيه 
بياض أحمر أرضي 60 جنيه 
كتكوت أبيض شركات 13 جنيه 
كتكوت أبيض قطعان 3.25 جنيه 
كتكوت ساسو 10 جنيه 
كتكوت ساسو بيور 11 جنيه 
كتكوت بلدي 4.40 جنيه 
كتكوت هجين 6 جنيه 
كتكوت سمان أبيض 4 جنيه 
كتكوت سمان أسمر 4 جنيه


سعر البيض اليوم

بيض أبيض 105.75 جنيه  
بيض أحمر 105.75 جنيه  
بيض بلدي 93 جنيه

سعر البط 
بط بغال جرموه عمر يوم 15  جنيه 
بط مسكوفي عمر يوم 22  2 جنيه 
بط فرنساوي عمر يوم 9.50  جنيه 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 12  جنيه 
بط مولار مستورد عمر يوم 35  جنيه 
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 48 جنيه 
لحم بط بلدي كيلو 105  جنيه 
لحم بط مولار كيلو 72  جنيه 
لحم بط فرنساوي كيلو 68  جنيه 
لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه


أسعار الرومي

رومي أبيض عمر يوم 55 جنيه 
رومي أبيض شهر/كيلو 140 جنيه 
رومي برونزي 300 جرام 40 جنيه 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20  جنيه 
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيه


أسعار الأعلاف
علف بادي 23% 27,700  جنيه 
علف نامي 21% 27,170  جنيه 
علف ناهي 19% 27,070  جنيه 
علف بادي نامي 21,5% 27,000  جنيه 
علف بيض انتاجي 16% 23,720  جنيه 
علف بيض انتاجي 18% 24,370  جنيه.

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