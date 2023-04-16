أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 أبريل 2023
يزداد البحث لمعرفة أسعار الدواجن والبيض بصورة مستمرة لمعرفة أخر تطورات أسعارهم في السوق المصري.
ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 أبريل 2023
نعرض خلال السطور التالية أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 أبريل 2023 وكذلك سعر البط والرومي.
أسعار الفراخ اليوم
الفراخ البيضاء 69 جنيه
الفراخ الساسو 83 جنيه
الفراخ البلدي 115 جنيه
امهات بيضاء 50 جنيه
بياض أبيض سلك 47 جنيه
بياض أبيض أرضي 49 جنيه
بياض أحمر سلك 57 جنيه
بياض أحمر أرضي 60 جنيه
كتكوت أبيض شركات 13 جنيه
كتكوت أبيض قطعان 3.25 جنيه
كتكوت ساسو 10 جنيه
كتكوت ساسو بيور 11 جنيه
كتكوت بلدي 4.40 جنيه
كتكوت هجين 6 جنيه
كتكوت سمان أبيض 4 جنيه
كتكوت سمان أسمر 4 جنيه
سعر البيض اليوم
بيض أبيض 105.75 جنيه
بيض أحمر 105.75 جنيه
بيض بلدي 93 جنيه
سعر البط
بط بغال جرموه عمر يوم 15 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 22 2 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 9.50 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 12 جنيه
بط مولار مستورد عمر يوم 35 جنيه
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 48 جنيه
لحم بط بلدي كيلو 105 جنيه
لحم بط مولار كيلو 72 جنيه
لحم بط فرنساوي كيلو 68 جنيه
لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه
أسعار الرومي
رومي أبيض عمر يوم 55 جنيه
رومي أبيض شهر/كيلو 140 جنيه
رومي برونزي 300 جرام 40 جنيه
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيه
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيه