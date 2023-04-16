الأحد 16 أبريل 2023
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كيف وصف الصحابة ملامح النبى عليه السلام؟.. داعية يجيب

وصف النبي محمد صلى
وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم

قال الداعية الإسلامي الشيخ أحمد سيف، إن بعض الصحابة وصفوا النبي عليه السلام بالشمس، والبعض الآخر وصفه بالقمر، وقالوا إن التشبيه بالشمس يقصد به الإشراق وسطوع النور، أما التشبيه بالقمر فيقصد به الجمال.

 

وأضاف "سيف"، خلال حلقة برنامج "نبي الرحمة"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، أنه بالجمع بين الوصفين فإن النبي عليه السلام أخذ ما في الشمس من شدة السطوع والإشراق، وأخذ مافي  القمر من الجمال والملاحة، مستدلًا بمقولة كعب بن مالك، أن النبي عليه السلام كان إذا سُر استنار وجهه كأنه قطعة من القمر. 

 

وصف النبي عليه السلام

وتابع، أن الصحابة كانوا  يصفون وجه النبي بأنه أزهر اللون أي الوجه الأبيض به حمرة، وكان وجهه عليه السلام، يميل للاستدارة أكثر من الاستطالة والحدة، وكان النبي واسع الجبين والعينين، وكان شديد سوداء العينين وشديد بياضهما وفيه شيء من الحمرة، وكانت رموشه طويلة ومتداخلة والحاجبين أقوسين وكان النبي أكحل العينين.

الصحابة النبي عليه السلام وصفة وصف النبي عليه السلام الجمال

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