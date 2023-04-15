السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات أثر وقوع حادث انقلاب تروسكل بالبحيرة

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيبت منذ قليل 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب  تروسيكل  فى طريق محرز ، بدائرة مركز شرطة حوش عيسي بمحافظة البحيرة ، وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوقوع بوقوع حادث انقلاب تروسكل بإحدى الطرق التابعة لدائرة المركز وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة" عصام س ص"40 سنة مقيم بناحية مركز حوش عيسي ، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم ،" معاذ ع س" 10 سنوات مقيم بناحية مركز حوش عيسي ، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، "منه ع س" 12 سنة مقيم بناحية حوش عيسي مصابة بجرح قطعي بالساق الايسر.

وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة.

كما شهدت محافظة البحيرة صباح أمس إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة.

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