السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24.. بعد قليل على شاشة "DMC"

سوق الكانتو
سوق الكانتو

تبدأ الحلقة 24 من مسلسل سوق الكانتو، بعد قليل، في تمام الساعة الـ 9 مساءً على شاشة قناة "دي إم سي"، وهو من بطولة أمير كرارة ومي عز الدين.

 

احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24

وتعرض الحلقة 24 من سوق الكانتو بأحداث جديدة من المتوقع أن نرى مصير طه القماش بعدما عرف جابر الخواجة تاجر المخدرات حقيقة طه وتعاونه مع المفتش حسين الزناتي.

مسلسل سوق الكانتو.. مواعيد العرض والإعادة على شاشة قناة "دى إم سى"

سوق الكانتو الحلقة 23.. "صالح" يروى لـ"طه" معاناته مع الاحتلال الإنجليزى

موعد اعادة مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24

تأتي الإعادة الأولى لمسلسل "سوق الكانتو" الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

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