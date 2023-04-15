السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سوق الكانتو الحلقة 23.. "صالح" يروى لـ"طه" معاناته مع الاحتلال الإنجليزى

مسلسل سوق الكانتو
مسلسل سوق الكانتو

شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل سوق الكانتو بمشهد يجمع بين "طه القماش" أمير كرارة، وشقيقه "صالح" الذي بدأ في الحديث عن أسباب غيابه طوال الفترة الماضية.

 

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23

وبدأ “صالح” في الحديث خلال أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23 عن معاناته مع الأسر في سجون الاحتلال الإنجليزي، والظلم الذي تعرض له، وينفعل حين يرى أحد الضباط الإنجليز يضرب مواطنا مصريا فى السوق، لكن “طه” يتدخل ويطالبه بالهدوء والسيطرة على أعصابه.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23.. طه القماش يرفض دعوة عمه لحضور فرح أخته

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc

أبطال سوق الكانتو

ويخوض بطولة مسلسل سوق الكانتو النجم أمير كرارة، ويشاركه البطولة كل من مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.

سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو الحلقة ٢٣ مسلسل سوق الكانتو الحلقة العشرون موعد عرض مسلسل سوق الكانتو مسلسل امير كرارة تفاصيل احداث مسلسل سوق الكانتو سوق الكانتو الحلقة ٢٣ موعد عرض مسلسل مي عز الدين قصة مسلسل سوق الكانتو مسلسلات رمضان 2023 أبطال مسلسل سوق الكانتو اعادة مسلسل سوق الكانتو اعادة مسلسل سوق الكانتو الحلقة ٢٣ مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

محمد عادل حسنى: المجلس الأعلى للاستثمار خطوة إيجابية ومؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصرى

وليد الكرتى: لاعبو بيراميدز تعاهدوا على الفوز أمام أسوان لتعويض خسارة الكأس

"أنا والقناع".. رضوى الشربيني تتحدث عن تفاصيل زيجتها وطلاقها

للشباب حتى 45 سنة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل براتب 2700 جنيه

سوق الكانتو الحلقة 23.. "صالح" يروى لـ"طه" معاناته مع الاحتلال الإنجليزى

مواعيد الصلاة اليوم السبت فى اليوم الرابع والعشرين من رمضان 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور