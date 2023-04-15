سوق الكانتو الحلقة 23.. "صالح" يروى لـ"طه" معاناته مع الاحتلال الإنجليزى

شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل سوق الكانتو بمشهد يجمع بين "طه القماش" أمير كرارة، وشقيقه "صالح" الذي بدأ في الحديث عن أسباب غيابه طوال الفترة الماضية.

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23

وبدأ “صالح” في الحديث خلال أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23 عن معاناته مع الأسر في سجون الاحتلال الإنجليزي، والظلم الذي تعرض له، وينفعل حين يرى أحد الضباط الإنجليز يضرب مواطنا مصريا فى السوق، لكن “طه” يتدخل ويطالبه بالهدوء والسيطرة على أعصابه.

أبطال سوق الكانتو

ويخوض بطولة مسلسل سوق الكانتو النجم أمير كرارة، ويشاركه البطولة كل من مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.