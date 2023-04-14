مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc

تبدأ الحلقة 23 من مسلسل سوق الكانتو بأحداث جديدة حول مصير تجارة أمير كرارة "طه القماش" في الأقمشة وعرضه بالزواج من مي عز الدين "راوية".

احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23

وتعرض الحلقة الجديدة من سوق الكانتو على شاشة قناة دي ام سي من بطولة أمير كرارة ومي عز الدين في تمام التاسعة مساءً.

سبق وبدأ طه القماش في عودة عمله في التجارة حيث اتفق على طلبية جديدة من القماش ليبدأ في تنشيط حركة البيع والشراء لتجارته في القماش.

مواعيد عرض سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو يوميا من بطولة أمير كرارة اليوم على قناة dmc الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاُ والساعة 1 ظهرًا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 10.30 صباحاًوالساعة 3.15 عصراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء.

مسلسل سوق الكانتو

ويخوض بطولة مسلسل سوق الكانتو النجم أمير كرارة، ويشاركه البطولة كل من مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.