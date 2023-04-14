مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23.. طه القماش يرفض دعوة عمه لحضور فرح أخته

عرضت الحلقة 23 من مسلسل سوق الكانتو، فرح “عائشة” أخت طه القماش الذي يؤدي دوره الفنان أمير كرارة في سوق الكانتو.

احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23

وخلال احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23 ، بينما كان طه القماش في دكانه يتابع حركة البيع والشراء جاء له عمه "محمود البزاووي" ودار بينهم حديث كالتالي:

محمود البزاوي: "أنت مش هتعزمني على فرح أختك عائشة دا حتى هي لما جات تأخد مني فلوس أنا مكسفتهاش، أنت عارف رقبتي سدادة وميرضنيش اشوفكوا محتاجين لحاجة".

طه القماش انفعل، ضمن احداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23 قائلا: "هي أختي طلبت منك فلوس، طيب أنا هردهالك واحنا مش هنعزمك عشان عارفين مشاغلك".

فيما شدد طه القماش، على سلوى عثمان "عمته" وزوجها أن تحضر هي وابنتها فاطمة الفرح حسب وصية جده "عبد العزيز مخيون".

مسلسل سوق الكانتو

ويخوض بطولة مسلسل سوق الكانتو النجم أمير كرارة، ويشاركه البطولة كل من مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.