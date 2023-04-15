إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة وتوكتوك بمنطقة أطلس فى أسوان

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وتوكتوك، مساء اليوم السبت، بمنطقة أطلس في مدينة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوكتوك بمنطقة أطلس التابعة لدائرة المدينة وتحديدًا عند كوبرى أطلس، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

وفى سياق آخر أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان توجيهاته باستكمال الشباب المتطوعين بطرق الأبواب ولقاء المواطنين داخل مختلف القرى والنجوع وذلك بمعاونة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بقيادة الدكتورة ولاء سعد عرفه مدير الصندوق بأسوان.

وجاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية لنشر الوعى بين النشء والشباب والارتقاء بالسلوكيات الإيجابية ضمن الجهود المبذولة لمجابهة ظاهرة انتشار تعاطى المخدرات ومكافحة وعلاج الأدمان.

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية تنظيم مبادرة توعية بمخاطر الإدمان وطرق علاجه للسائقين والمواطنين فى أماكن التجمعات بمواقف السيرفيس والكمائن المختلفة، ذلك من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات.

وأشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أن تنفيذ هذه الحملات التوعوية يستهدف الشرائح العمرية المختلفة للشباب والنشء لرفع الوعى بخطورة إنتشار الإدمان بكل أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان وفى سرية تامة عن طريق الاتصال بالخط الساخن "16023".