السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة وتوكتوك بمنطقة أطلس فى أسوان

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وتوكتوك، مساء اليوم السبت، بمنطقة أطلس في مدينة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوكتوك بمنطقة أطلس التابعة لدائرة المدينة وتحديدًا عند كوبرى أطلس، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

وفى سياق آخر أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان توجيهاته باستكمال الشباب المتطوعين بطرق الأبواب ولقاء المواطنين داخل مختلف القرى والنجوع وذلك بمعاونة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بقيادة الدكتورة ولاء سعد عرفه مدير الصندوق بأسوان.

وجاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية لنشر الوعى بين النشء والشباب والارتقاء بالسلوكيات الإيجابية ضمن الجهود المبذولة لمجابهة ظاهرة انتشار تعاطى المخدرات ومكافحة وعلاج الأدمان.

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية تنظيم مبادرة توعية بمخاطر الإدمان وطرق علاجه للسائقين والمواطنين فى أماكن التجمعات بمواقف السيرفيس والكمائن المختلفة، ذلك من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات.

وأشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أن تنفيذ هذه الحملات التوعوية يستهدف الشرائح العمرية المختلفة للشباب والنشء لرفع الوعى بخطورة إنتشار الإدمان بكل أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان وفى سرية تامة عن طريق الاتصال بالخط الساخن "16023".

اصابة 5 اشخاص حادث تصادم مستشفى أسوان الجامعي وقوع حادث تصادم منطقة أطلس أسوان حادث

الأكثر قراءة

حجز متهم بتعذيب كلب أعلى سطح منزل بدار السلام

"محمد العدل ليس الأول".. مطالبات بالاعتذار لـمنى زكى بسبب مسلسل "تحت الوصاية"

مصادر: موظفو البترول يقدمون إقرارات الذمة المالية لجهاز الكسب غير المشروع

بث مباشر.. مسيحيو القدس يستقبلون "النور المقدس" بكنيسة القيامة

الرئيس السيسى يتابع مشروعات الهيئة الهندسية ويوجه بالالتزام بالجداول الزمنية

سفارتنا لدى السودان تطالب المواطنين المصريين بتوخى الحذر والتزام المنازل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

أمل زيادة

الكتيبة 101.. نجوم الظل

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

خالد حريب

منى زكى.. أداء عالمى فى تحت الوصاية

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس