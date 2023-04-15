السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 15 سنة لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح ناري بسوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ش.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والحشيش والشابو  كما عاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه لاتهامه بإحراز بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين أحمد محمد متولي وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 10طرب من الحشيش و12 لفافة من الهيروين و10 أكياس من الشابو المخدر  اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كان تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط موظف يقيم بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج وذلك عقب قيامه بالنصب والإحتيال على 7 مواطنين يقيمون بدائرة المركز والإستيلاء منهم على 3.645 مليون جنيه لتوظيفها في تجارة المشروبات الغازية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها رئيس الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج وضباط الإدارة بتقدم المدعو محمد ك م ا 40 سنة موظف وعدد " 6 " أخرين يقيمون دائرة مركز جرجا بتضررهم من المدعو حسن . ع . ه  59 سنة موظف ويقيم دائرة قسم جرجا لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 3.645.000 " ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وأربعون ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة المشروبات الغازية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.
 

5 مليون أبل 50 ألف جنيه اتهامه ئيس

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