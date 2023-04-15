السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"كارت شحن" يجمع محمد ثروت وبيومي فؤاد وأحمد شيبة

كارت شحن
كارت شحن

انتهى المنتج والمؤلف محمود صابر والمخرج شادي على من تصوير الفيلم الجديد كارت شحن الذي يلعب بطولته النجوم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومنى جمال وهالة فاخر ويشاركهم البطولة عدد كبير من الفنانين منهم إسماعيل فرغلي وعمرو رمزي وسامي مغاوري وصبري عبد المنعم والوجه الجديد ياسمين دياب ومحمد يونس ومصطفى بسيط ومحمد توب والطفلة عليا يونس ونجم الغناء احمد شيبة وضيفة الشرف النجمة فرح الزاهد. 

الفيلم من إنتاج وتأليف محمود صابر (شركة إم إس برودكشن) في ثاني أفلامه بعد فيلم ضغط عالي. 

تتناول أحداث الفيلم شخصية شريف (محمد ثروت) وهو موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا (بيومي فؤاد) من خلال التطبيقات الإلكترونية applications وكروت الشحن لتنتهي الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة. 

الفيلم دخل مرحلة ما بعد التصوير تمهيدا لعرضه تجاريا في مصر والوطن العربي من توزيع شركة اتحاد الفنانين الموزع هشام عبد الخالق.

 

 

 

كارت شحن فيلم كارت شحن محمد ثروت بيومي فؤاد أحمد شيبة الفيلم

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