5 مصابين إثر انقلاب سيارة ربع نقل في أسوان

أُصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم في حدود محافظة أسوان، اليوم، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسي علم في حدود المحافظة وتحديدًا عند الكيلو ٣٥، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتوجهت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.