بسبب النقص العددي.. كولر يدرس عودة الثلاثي في تشكيل الأهلي أمام سموحة

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إجراء بعض التعديلات في تشكيل الفريق أمام سموحة في إطار منافسات الجولة الـ26 من مباريات الدوري الممتاز.

ويدرس كولر الدفع بعمرو السولية في التشكيل الأساسي للفريق لتعويض غياب حمدي فتحي بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة فاركو التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة كما يرغب في عودة محمد أفشة في مركزه وأيمن أشرف علي حساب معلول بعد مشاركته في لقاء فاركو عقب استبعاده لفترة طويلة من حساباته الفنية.

ويستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، استعدادا لمواجهة سموحة بعد غدٍ الإثنين في إطار الجولة الـ26 منافسات مسابقة الدوري.

وحصل كولر على عدة تسجيلات لأخر 3 مباريات لفريق سموحة من أجل دراستها جيدًا والوقوف على مواطن القوة والضعف قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في بطولة الدوري المقرر لها بعد غد الإثنين.