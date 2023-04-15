خبيرة تغذية: الرنجة المغلفة البديل الآمن للفسيخ في رمضان

قالت الدكتورة منال عز الدين خبيرة تغذية في معهد تكنولوجيا الأغذية، إن البديل الآمن للفسيخ في شهر رمضان هو الرنجة، حيث يتم تمليحها وتدخينها، وهو ما يمنحها فترة من الصلاحية أعلى وتكون آمنة، ويفترض أن تكون مغلفة، أي يكون تغليفها خالٍ من الهواء.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن نسبة الملوحة في الرنجة المغلفة تكون أقل من الرنجة الموجودة في الصناديق الخشبية لكن فترة صلاحيتها أقل، كما ان الرنجة المغلفة يمكن شويها على البوتاجاز في البيت بشكل مباشر".

وتابعت: "بالنسبة للرنجة في الصناديق، فإن نسبة أملاحها عالية ورطوبتها أقل ولا تصلح للاستخدام على البوتاجاز، واللي عاوز الرنجة متكونش حادقة معاه متشويهاش، ولإعدادها بشكل آمن يجب إحضار مياه مغلية ونضع الرنجة فيها لمدة نصف دقيقة فقط وفي نفس الوقت نتخلص من كمية الأملاح وتسهل علينا الحصول على رنجة مخلية ويمكن التخلص من الشوك".