توزيع 350 كرتونة غذائية لدعم غير القادرين بأسوان

وزّع مكتب مشروعات الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان، عدد (350) كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بقرى العدوة واقليت وكرم الديب والحاجر ونجع الشيخ عبدالعال مركز كوم امبو فى محافظة أسوان، وذلك فى اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الكراتين تم تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأضاف شعبان، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، حيث تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.