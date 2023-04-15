المشدد 3 سنوات لأجنبية لإحرازها مواد مخدرة فى مطار القاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة أجنبية بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمها 10 آلاف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي داخل مطار القاهرة الجوي.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة؛ لمعاقبتها بعد أن وجهت لها تهمه تعاطي جوهر "الحشيش- القنب"، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 13303 لسنة 2022 جنايات النزهة.

بدأت الواقعة الساعة 8 ونص صباح يوم 2022/8/14، داخل مطار القاهرة، عندما باشر مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي عمله بصالة وصول رقم ثلاثة، وقام بتفتيش حقائب المتهمة برحلة مصر للطيران القادمة من كازابلانكا، بناء على تكليفه من مدير الحركة.

وعثر فيها على خمس عبوات مختلفة الأشكال والأحجام، بها نبات عشبي أخضر اللون يشتبه في كونه نبات الماريجوانا المخدر وزن 761 جراما على ميزان غير حساس، وكذا برطمان زجاجی شفاف اللون به زيت الماريجوانا المخدر وزن 228 جراما، وعدد واحد مطحنة زرقاء اللون بها نبات الماريجوانا وزنت قائما 247 جراما، وميدالية معدنية بها ماريجوانا، وبرطمان بلاستيكي شفاف به مادة بنية اللون تشبه الحشيش المخدر، وزجاجة بها زيت الحشيش، وعدد جهازين خاصين بالزيوت، فحرر استمارة بتحرير المضبوطات.