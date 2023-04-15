السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق محل بسوهاج دون إصابات

حريق محل
حريق محل

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بمحل لبيع الخردوات دائرة قسم أول سوهاج، دون حدوث إصابات، حيث تبين أن سبب الحريق ماس كهربائى من توصيلات عشوائية بالمحل، ولا توجد شبهة جنائية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بنشوب حريق بدائرة القسم داخل محل لبيع الخردوات، وتمت السيطرة عليه وإخماده والحد من تفاقمه وانتشاره ووصوله للأماكن المجاورة، دون إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد مدير إدارة المباحث الجنائية، ومفتش مباحث قسم أول سوهاج، ورئيس وحدة مباحث القسم- نشوب حريق بمحل خردوات دائرة القسم، ملك المدعو «حسن أ ع ح» 38 سنة، صاحب محل، ويقيم دائرة القسم، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكور أفاد بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائى من التوصيلات العشوائية بالمحل، وأضاف باحتراق بعض محتويات المحل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.

الحماية المدنية السيطرة علي حريق بمحل لبيع الخردوات قسم أول سوهاج

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