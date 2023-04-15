السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15-4-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم السبت 15-4-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، ومباراة تشيلسي ضد برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني.

                        

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة 

- البنك الأهلي X طلائع الجيش: في الساعة التاسعة والربع مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sports

 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 

- أستون فيلا X نيوكاسل يونايتد: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- تشيلسي X برايتون: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- إيفرتون X فولهام: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- ساوثهامبتون X كريستال بالاس: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- توتنهام هوتسبير X بورنموث: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- وولفرهامبتون X برينتفورد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD Xtra 2

- مانشستر سيتي X ليستر سيتي: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

- فياريال X بلد الوليد: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- أتلتيك بيلباو X ريال سوسييداد: في الساعة الرابعة والربع عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- ريال بيتيس X إسبانيول: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- قادش X ريال مدريد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

- بولونيا X ميلان: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- نابولي X هيلاس فيرونا: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

 - إنتر ميلان X مونزا: في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني 

- بايرن ميونخ X هوفنهايم: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا 

- لايبزيج X أوجسبورج: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا 

- كولن X ماينز: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا 

- شتوتجارت X بروسيا دورتموند: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا 

- آينتراخت فرانكفورت X بروسيا مونشنجلادباخ: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا 

موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي 

- رين X ستاد ريمس: في تمام الساعة الخامسة مساءً 

- باريس سان جيرمان X لانس: في تمام الساعة التاسعة مساءً 

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي 

- أضنة ديمرسبور X قاسم باشا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا 

- اسطنبول سبور X إسطنبول باشاك شهير: في تمام الساعة الثالثة عصرًا 

- فناربخشة X أنقرة جوجو: في الساعة السابعة والنصف مساءً 

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الدورى المصرى مانشستر سيتى الدورى الانجليزى تشيلسى الدوري الاسباني ريال مدريد

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