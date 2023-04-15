السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: إحالة تعديلات قانون التعليم للجنة المختصة للدراسة والنظر

النائب عاطف مغاوري
النائب عاطف مغاوري

قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن التعديلات الجديدة على قانون التعليم التي تقدم بها لمجلس النواب، تمت إحالتها للجنة التعليم والبحث العلمي، للنظر إليها، ودراستها، وستكون مدرجة على أجندة اللجنة في القريب العاجل.

وأكد مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الهدف من التعديلات المقترحة، هو تشكيل لجنة لنظر التظلمات تكون مهمتها نظر جميع التظلمات المقدمة، ويتم إعاد تصحيح ورقة الإجابة المتظلم عنها وفقًا لنموذج الإجابة المعد مسبقًا، من أجل تخفيف الضغط الذي تمثله الثانوية العامة على الأسر والأبناء، باعتبارها مرحلة فاصلة في حياة الطالب.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، "في المجموع" على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة.

الأول: بتعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة "لتزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة".

الثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية "لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء نفاذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن".

اكتساب الجنسية المصرية الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الحوكمة الاقتصادية الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا تعديلات قانون التعليم رئيس مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

الأكثر قراءة

حبس شخصين سرقا كمية من النحاس بأحد مصانع التبين

"معيط": نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية فى توفير تمويلات ميسرة للدول النامية

وزير الإسكان: نعمل حاليًا على تنمية "ضعف المساحة" التى نعيش عليها فى مصر

المشاط تُشارك فى مباحثات مع المجتمع الدولى لمناقشة إصلاحات بنوك التنمية

أخبار فاتتك| رضوى الشربينى تكشف تفاصيل طلاقها.. والقوى العاملة تعلن عن فرص عمل

تعاون بين جامعتى القاهرة و"إيست لندن" فى مجال الدرجات العلمية المزدوجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

منى زكى.. أداء عالمى فى تحت الوصاية

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية