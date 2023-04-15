السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بكين: نعارض عقوبات أمريكا على شركات صينية على خلفية تورطها المزعوم مع روسيا

الصين
الصين

قالت وزارة التجارة الصينية، السبت، إن الصين تعارض بشدة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض الشركات الصينية على خلفية تورطها المزعوم مع روسيا، بحسب وسائل إعلام حكومية.

وقالت الوزارة إن على واشنطن أن تصحح على الفور ما وصفتها بأنها مخالفات، وأن تكف عن القمع غير المبرر للشركات الصينية، محذرة من أن هذه الخطوة تؤثر على أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

يأتي هذا فيما فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على أكثر من 120 هدفاً، بما في ذلك شركات مقرها الصين، للضغط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

تفاصيل أكبر تدريبات عسكرية بين أمريكا والفلبين لمواجهة الصين 

سلطت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، الضوء على المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين خلال هذه الفترة والتي تعد المناورات الأكبر على الإطلاق لاستهداف الصين ومواجهة التوترات المتصاعدة حول تايوان. 

وبحسب الصحيفة، فقد تضم مناورات باليكاتان 17000 جندي بجانب العديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة بأحدث التقنيات في رد مدوي على تدريبات الصين حول تايوان. 

وعلاوة على ذلك، ستشمل مناورات باليكاتان أيضًا محاكاة حرب محتملة مع الصين، حيث من المقرر أن تغرق القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها سفينة مستهدفة بطول 200 قدم (61 مترًا) بالقرب من سكاربورو شول المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
 مرحلة جديدة متقلبة

وأشارت الصحيفة إلى استعراض كل من الصين والولايات المتحدة عضلاتهما في غرب المحيط الهادئ حيث يبدو أن الحرب الباردة الجديدة تدخل مرحلة جديدة متقلبة.

وخلال الفترة الماضية، أجرى جيش التحرير الشعبي (PLA) مؤخرًا تدريبات لمدة ثلاثة أيام حول تايوان للتأكيد على استعداد بكين لمتابعة "إعادة التوحيد" مع الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. 

ووفقًا لوزارة الدفاع التايوانية، فقد حاصرت ما يصل إلى 26 طائرة مقاتلة صينية وتسع سفن حربية الجزيرة في 11 أبريل الجاري. 

وقالت تايبيه إن القوات الصينية "نظمت طائرات عسكرية خلال اليومين الماضيين، وعبرت خط الوسط من الشمال والوسط والجنوب، في إشارة إلى الحدود الفعلية بين الجانبين في مضيق تايوان المتنازع عليه بشدة.

وزارة التجارة الصينية الصين تعارض العقوبات الولايات المتحدة الشركات الصينية روسيا تورطها المزعوم

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