الأهلى يواجه الزمالك وسموحة فى مواجهة الطلائع بنهائى دورى الطائرة رجال

يقام اليوم السبت مباراتين، ضمن منافسات أولى مباريات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري رجال الكرة الطائرة، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة الدوري للموسم الرياضي 2022/2023.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في البطولة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة في مباراة نهائي البطولة لتحديد بطل الدوري، وتقام المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

بينما يواجه سموحة نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة الدكتور حسن مصطفى، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة الدوري.

ويلتقي كل فريقين في مباراتين حيث تقام المباراة الأولى اليوم السبت، بينما ستقام المباراة الثانية غدًا الأحد الموافق 16 إبريل الجاري، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الإثنين الموافق 17 إبريل.

وقد تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين سموحة وطلائع الجيش.

من جانب آخر فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره وادى دجلة بنتيجة 3/0 فى أولى مباريات الدور نصف النهائي للبلاي أوف من بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة، للموسم الرياضي 2022/2023، على صالة الألعاب بمدينة السادس من أكتوبر "زويل" .

وتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر كلًا من: ”الأهلي، الزمالك، الصيد، وادي دجلة”، ومن المقرر أن يلتقي كل فريقين في مباراتين ، بينما ستقام المباراة الثانية غدا الاثنين الموافق 10 إبريل الجاري ، حيث يتنافس الزمالك مع الصيد.

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأربعاء الموافق 12 إبريل الجاري.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على نظيره سبورتنج في دور الثمانية، بينما تأهل الأهلي عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادي دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.