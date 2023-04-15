"مستقبل وطن الواسطى" ببنى سويف يكرم 120 من حفظة القرآن الكريم بكوم أدريجة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز الواسطى ببني سويف، حفل تكريم للفائزين من حفظة القرآن الكريم فى الاحتفال الكبير الذى شهده مركز شباب "كوم أدريجة" وبالتعاون بين الوحدة الحزبية بكوم أدريجة وأمانة تنمية الموارد وأمانة المتابعة والتواصل بالمركز.

يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب "مستقبل وطن" بمحافظة بني سويف تحت رعاية النائب حسام العمدة أمين الحزب بمحافظة بني سويف، وإشراف الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم ، وراضى حسن أمين الحزب بالواسطى، وعمر فاروق أمين التنظيم.

شهد الحفل تكريم 120 من حفظة القرآن الكريم، حيث تم منحهم نسخة من المصحف الشريف وشهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرا لتميزهم فى حفظ كتاب الله.

حضر الاحتفالية فايز عبدالعظيم أمين تنمية الموارد بأمانة الواسطى، ومختار سلومة أمين المتابعة، و سامي عبد الوهاب أمين الفنون والثقافة والرياضة، وأحمد صلاح أمين الوحدة الحزبية بقرية كوم ادريجة، وسمير هاشم أمين التنظيم بالوحدة.

وفي سياق آخر، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية الكوم الأحمر بمركز سمسطا، بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 500 مريض في 7 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن صرف العلاج مجانا للحالات.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي للمواطنين عن الأمراض المعدية شملت موضوعات " الإلتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- انفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية و البلهارسيا )، و الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة)، و أورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، و التغذية السليمة للسيدات الحوامل، و الأطفال، وكبار السن.