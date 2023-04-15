السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رغم الانتصار على سموحة.. استمرار إيقاف مستحقات لاعبى الاتحاد السكندرى

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري وسموحة

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، استمرار قرار إيقاف مستحقات اللاعبين على الرغم من الفوز الكبير الذي حققه زعيم الثغر على نظيره سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الاتحاد السكندري قد انتصر على سموحة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري.

وفي وقت سابق، قرر مجلس إدارة الاتحاد وقف مستحقات اللاعبين وخصم 100 ألف جنيه من كل لاعب بعد أن تلقى الفريق 3 هزائم متتالية أمام غزل المحلة وفيوتشر وفاركو، قبل أن يستعيد نغمة الانتصار بالفوز على سموحة بثلاثية.

وارتفع رصيد الاتحاد السكندري بعد هذا الفوز عند 39 نقطة في المركز الخامس خلف الزمالك صاحب المركز الرابع والمتفوق بفارق الأهداف.

الاتحاد السكندرى محمد مصيلحي سموحة الدورى المصرى

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