أحمد محسن: تشكيل الأعلى للاستثمار يضمن نقلة حقيقية بمصر

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، قرارا جيد للغاية وفي توقيت اقتصادي مهم وحساس، منوها إلى أن الإعلان عن تشكيل "الأعلى للاستثمار"، رسالة قوية من الدولة المصرية بالرغبة الحقيقية في تشجيع الاستثمار، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين، والقضاء على الروتين والجمود الإداري الذي يعاني منه قطاع الاستثمار، وتعزيز جهود تهيئة المناخ الملائم للاستثمار طيلة السنوات الماضية وحتى اللحظة.

وأوضح محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن المستثمرون يبحثون دوما عن الإنجاز السريع، ولذلك جاء قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، لتفعيل بيئة الاستثمار في مصر بشكل واسع، ودعم المستثمرين ومشاريعهم الطموحة في البلاد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المهام التي أوكلت للمجلس الأعلى للاستثمار، سواء ما يخص وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار أم التنسيق بين كافة الجهات والوزارات، تضمن تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة الفرص الاستثمارية، وتوفير دعم تان للاستثمار والمستثمرين.

وأعرب محسن، عن تفاؤله التام تجاه المرحلة المقبلة في الاقتصاد المصري، وأن تشهد المرحلة القادمة فترة من الانتعاش الحقيقي لمناخ الاستثمار، فمصر تمتلك كافة الإمكانيات ومقومات التقدم والنهضة، ولا ينقصها إلا التفعيل والمتابعة.

وتابع نائب الصعيد أن الجمهورية الجديدة التي تمتلىء بفرص العمل والمشاريع الضخمة، في كافة القطاعات، تضمن نقلة حقيقية وملموسة في قطاع الاستثمار الأجنبي والعربي المباشر في مصر، وزيادة تدفق رؤوس الأموال بشكل حقيقي.

و اختتم النائب بالتأكيد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح ولا تتأخر عن اتخاذ أي خطوات لدعم بيئة الاستثمار و المستمرين والعمل على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية والتي جاءت انعكاسا للأزمة العالمية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرار بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته.