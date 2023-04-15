أذكار الصباح اليوم السبت فى الرابع والعشرين من رمضان 2023
في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على المداومة على قراءة أذكار الصباح اليوم السبت في الرابع والعشرين من رمضان 2023، لكونها تساعد في الشعور بالطمأنينة، وسكينة القلب وهي من فوائد أذكار الصباح. ويتاح للمسلم أن يلجأ للله بالذكر والدعاء.
أذكار الصباح اليوم السبت في الرابع والعشرين من رمضان 2023
وتستعرض "الدستور" أذكار الصباح اليوم السبت في الرابع والعشرين من شهر رمضان 2023 بهذا التقرير.
دعاء الصباح اليوم 24 رمضان
- اللّهم إليك مددت يدي. وفيما عندك عظُمت رغبتي. فاقبل توبتي. وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي. واقبل معذرتي. واجعل لي من كل خير نصيباً. وإلى كل خيرٍ سبيلاً. برحمتك يا أرحم الراحمين.
- اللّهم لك أسلمت. وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت. وأنت المقدّم وأنت المؤخّر لا إله إلّا أنت.
- اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.
دعاء الصباح اليوم الرابع عشر رمضان
- اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب والخطايا، ما علمت منها وما لم أعلم، اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم، ولا تفرّقنا وأهلنا وأحبائنا بعد الممات يا رب العالمين.
- اللهم لك الحمد حتى ترضى. ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى.
- يا فارج الهمّ، ويا كاشف الغمّ، فرّج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي، وقلّة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين، يا ودود يا كريم، يا جبار السماوات والأرض، يا هادي القلوب اهدِ قلبي، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني.
- اللّهُمّ فِي هَذَا الصباح ارزقنَا الرِّضَا وَالقَناعة بِمَا قَسَمت لنا، وَاجْعَلنا مِن الشّاكرِين لِنعَمك عَلينَا.
- رب امنحني من سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما يعينني على ما تحبه من عبادك؛ من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتي، وسرور نفسي، وشغل وقتي، وقرة عيني.
- اللهم اجعل دعواتنا لا تُردّ، وهب لنا رزقاً لا يُعدّ، وافتح لنا باباً للجنة لا يُسدّ.
- اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا.
اللهم إنا نسألك أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا يوم الدين برحمتك يا أرحم الرحمين.
- اللهم في هذا الصباح سخّر لنا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فـارزقها الثبات والراحة.
- رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا.
- اللهمّ يا منْ توزعتِ الأرزاق بكرمِه، وتنفس الصُبح بأمره، بلِغنا أسمى مراتب الدُنيا وأعلى منازل الآخِرة.
- يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعّب لي حاجة، ولا تُعظِم علي أمراً، ولا تَْحنِ لي قامة، ولا تفضح لي سراً، ولا تكسر لي ظهراً.