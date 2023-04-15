أذكار الصباح اليوم السبت فى الرابع والعشرين من رمضان 2023

في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على المداومة على قراءة أذكار الصباح اليوم السبت في الرابع والعشرين من رمضان 2023، لكونها تساعد في الشعور بالطمأنينة، وسكينة القلب وهي من فوائد أذكار الصباح. ويتاح للمسلم أن يلجأ للله بالذكر والدعاء.

أذكار الصباح اليوم السبت في الرابع والعشرين من رمضان 2023

وتستعرض "الدستور" أذكار الصباح اليوم السبت في الرابع والعشرين من شهر رمضان 2023 بهذا التقرير.

دعاء الصباح اليوم 24 رمضان

اللّهم إليك مددت يدي. وفيما عندك عظُمت رغبتي. فاقبل توبتي. وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي. واقبل معذرتي. واجعل لي من كل خير نصيباً. وإلى كل خيرٍ سبيلاً. برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم لك أسلمت. وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت. وأنت المقدّم وأنت المؤخّر لا إله إلّا أنت.

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

دعاء الصباح اليوم الرابع عشر رمضان

