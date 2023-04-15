السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حضرة العمدة| ملخص أحداث الحلقة 23.. محاكمة «سامر» وشهادة «كابر» وصدمة سهير فى زوجها

سامر وسلمى فى حضرة
سامر وسلمى فى حضرة العمدة

تصاعدت أحداث مسلسل حضرة العمدة، للنجمة روبي، ونخبة كبيرة من الفنانين، والذي يعرض بشكل حصري يوميا على شبكة قناة الحياة الفضائية فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً طوال شهر رمضان.

 

تفاصيل الحلقة 23 لمسلسل حضرة العمدة

وشهدت الحلقة 23 العديد من الأحداث المثيرة، المليئة بالتشويق والغموض التى يبحث الكثير عنها من خلال مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الحلقة رصدت العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية والقضائية الهامة، أبرزها الجلسة الأولى فى محاكمة سامر ضرغام المتهم بقتل سلمى عتمان، فى عز الظهر، أمام أعين أهالي قرية تل شبورة، لرفضها الزواج منه، ومناقشة تجارة المخدرات، وغيرها.

 

«الدستور» يرصد ملخص أحداث الحلقة 23 لمسلسل حضرة العمدة 

ـ نجح «حامد» ويجسده النجم محمود حافظ، فى إقناع «كابر» زوجته فى الأحداث وتجسدها بسمة، لذهابها إلى المحكمة وقولها شهادة حق، فيما يخص قضية شقيقها الجاني «سامر» والمتهم بقتل «سلمى»، وفي مفاجأة من العيار الثقيل، عندما طلب القاضي، «كابر» لقول شهادتها فوجيء كل الحاضرين وبالأخص والدها، ووالد المتهم في الأحداث «ضرغام دهيشة» ويجسده الفنان القدير أحمد بدير، بشهادتها خاصة أنها شهدت شهادة حق، ضد شقيقها وقالت الحقيقة كاملة وهي أن شقيقها «سامر» بالتأكيد قام بقتل المجني عليها، وأكدت أنه كان يطارد «سلمى» دومًا وهددها من قبل إذا لم توافق على الزواج «مش هيسبها فى حالها»، ما أثار دهشة والدها الذي طلب منها قبل الجلسة أن تشهد زور وتؤكد أن شقيقها مضطرب نفسيًا.

 

ـ مشادة كلامية حادة، في مشهد جمع بين كلا من «سهير» وتجسدها الفنانة دينا، و«حافظ» نجل عمها في الأحداث ويجسده الفنان محمد محمود عبدالعزيز، بسبب تحرش الأخير بصديقة «سهير» أثناء استلامها عملها بالمدرسة التي يديرها حافظ، مما أثار غضبها منه بشكل كبير وهاجمته بأسلوب حاد، ومن ثم إخبارها هو الآخر بخيانة زوجها لها وتزوجه من أخرى ليثير صدمتها.

 

ـ رفض «المستشار جلال» ويجسده النجم أحمد رزق، طلب «صفية عارف الفارس» حضرة العمدة ونجلة عمه فى الأحداث، أن يقوم بالدفاع عن حق المجني عليها سلمى والتى قتلت غدرا أمام اهالى قرية تل شبورة، ما أثار استغراب «صفية» وشكوكها فى تصرفاته بشكل كبير.

 

ـ فيما شهدت الحلقة إلقاء الضوء، على مشكلة يواجهها مجموعة كبيرة من العائلات البسيطة فى الأرياف وهي نسبة توزيع الأعلاف علي الفلاحين، وتفضيل أشخاص عن غيرهم، وهو ما يضر بالأرض الزراعية، والإنتاج الزراعي. 

أحمد رزق يتألق في «حضرة العمدة».. والجمهور عن شخصية «المستشار جلال»: أسطورة

أحداث و أبطال مسلسل حضرة العمدة

يناقش مسلسل حضرة العمدة، العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية الهامة منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والزواج المبكر أو زواج القاصرات، الميراث، والهجرة غير الشرعية، التطرف الدينى، وغيرها ويشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سميحة أيوب، وأحمد بدير، وأحمد رزق، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ودينا، ووفاء عامر، وبسمة، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وانتاج مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج عادل أديب.

حضرة العمدة مسلسل حضرة العمدة حضرة العمدة الحلقة 23 مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة قنوات عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23 موعد عرض مسلسل روبي تفاصيل احداث مسلسل حضرة العمدة قصة مسلسل حضرة العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل حضرة العمدة الحلقة 23 مسلسل حضرة العمدة الحلقة الثالثة والعشرون مواعيد اعادة مسلسل حضرة العمدة

الأكثر قراءة

سوق الكانتو الحلقة 23.. "صالح" يروى لـ"طه" معاناته مع الاحتلال الإنجليزى

للشباب حتى 45 سنة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل براتب 2700 جنيه

"أنا والقناع".. رضوى الشربيني تتحدث عن تفاصيل زيجتها وطلاقها

البترول تواصل خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل .. وأولوية لحياة كريمة

ميدو يكشف منصب وليد سليمان المنتظر بقرار اتحاد الكرة

محمد عادل حسنى: المجلس الأعلى للاستثمار خطوة إيجابية ومؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

إيهاب مصطفى

مشاهد بطلها كلب عبدالرسول 2/3

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس

هجمات قرصنة تستهدف مواقع بنوك إسرائيلية

ردًا على الشرطة الإسرائيلية.. "الروم الأرثوذكس" بالقدس تصدر بيانًا بشأن احتفالات سبت النور