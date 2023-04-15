حضرة العمدة| ملخص أحداث الحلقة 23.. محاكمة «سامر» وشهادة «كابر» وصدمة سهير فى زوجها

تصاعدت أحداث مسلسل حضرة العمدة، للنجمة روبي، ونخبة كبيرة من الفنانين، والذي يعرض بشكل حصري يوميا على شبكة قناة الحياة الفضائية فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً طوال شهر رمضان.

تفاصيل الحلقة 23 لمسلسل حضرة العمدة

وشهدت الحلقة 23 العديد من الأحداث المثيرة، المليئة بالتشويق والغموض التى يبحث الكثير عنها من خلال مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الحلقة رصدت العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية والقضائية الهامة، أبرزها الجلسة الأولى فى محاكمة سامر ضرغام المتهم بقتل سلمى عتمان، فى عز الظهر، أمام أعين أهالي قرية تل شبورة، لرفضها الزواج منه، ومناقشة تجارة المخدرات، وغيرها.

«الدستور» يرصد ملخص أحداث الحلقة 23 لمسلسل حضرة العمدة

ـ نجح «حامد» ويجسده النجم محمود حافظ، فى إقناع «كابر» زوجته فى الأحداث وتجسدها بسمة، لذهابها إلى المحكمة وقولها شهادة حق، فيما يخص قضية شقيقها الجاني «سامر» والمتهم بقتل «سلمى»، وفي مفاجأة من العيار الثقيل، عندما طلب القاضي، «كابر» لقول شهادتها فوجيء كل الحاضرين وبالأخص والدها، ووالد المتهم في الأحداث «ضرغام دهيشة» ويجسده الفنان القدير أحمد بدير، بشهادتها خاصة أنها شهدت شهادة حق، ضد شقيقها وقالت الحقيقة كاملة وهي أن شقيقها «سامر» بالتأكيد قام بقتل المجني عليها، وأكدت أنه كان يطارد «سلمى» دومًا وهددها من قبل إذا لم توافق على الزواج «مش هيسبها فى حالها»، ما أثار دهشة والدها الذي طلب منها قبل الجلسة أن تشهد زور وتؤكد أن شقيقها مضطرب نفسيًا.

ـ مشادة كلامية حادة، في مشهد جمع بين كلا من «سهير» وتجسدها الفنانة دينا، و«حافظ» نجل عمها في الأحداث ويجسده الفنان محمد محمود عبدالعزيز، بسبب تحرش الأخير بصديقة «سهير» أثناء استلامها عملها بالمدرسة التي يديرها حافظ، مما أثار غضبها منه بشكل كبير وهاجمته بأسلوب حاد، ومن ثم إخبارها هو الآخر بخيانة زوجها لها وتزوجه من أخرى ليثير صدمتها.

ـ رفض «المستشار جلال» ويجسده النجم أحمد رزق، طلب «صفية عارف الفارس» حضرة العمدة ونجلة عمه فى الأحداث، أن يقوم بالدفاع عن حق المجني عليها سلمى والتى قتلت غدرا أمام اهالى قرية تل شبورة، ما أثار استغراب «صفية» وشكوكها فى تصرفاته بشكل كبير.

ـ فيما شهدت الحلقة إلقاء الضوء، على مشكلة يواجهها مجموعة كبيرة من العائلات البسيطة فى الأرياف وهي نسبة توزيع الأعلاف علي الفلاحين، وتفضيل أشخاص عن غيرهم، وهو ما يضر بالأرض الزراعية، والإنتاج الزراعي.

أحداث و أبطال مسلسل حضرة العمدة

يناقش مسلسل حضرة العمدة، العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية الهامة منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والزواج المبكر أو زواج القاصرات، الميراث، والهجرة غير الشرعية، التطرف الدينى، وغيرها ويشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سميحة أيوب، وأحمد بدير، وأحمد رزق، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ودينا، ووفاء عامر، وبسمة، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وانتاج مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج عادل أديب.