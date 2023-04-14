أحمد رزق يتألق في «حضرة العمدة».. والجمهور عن شخصية «المستشار جلال»: أسطورة

خطف النجم أحمد رزق الأنظار بشخصية «المستشار جلال» التي يجسدها في مسلسل "حضرة العمدة"، أحد أهم الأعمال الدرامية الضخمة التي تنافس بقوة في السباق الرمضاني الحالي، وتشارك في بطولته النجمة روبي ونخبة كبيرة من الفنانين.

وأشاد عدد كبير من جمهور رزق ومتابعي مسلسل «حضرة العمدة» بأدائه وظهوره بشخصية مختلفة تماما عن كل ما قدمه على مدار مشواره الفني، ما جعل الجمهور في حيرة خاصة أن الشخصية مركبة ولها أبعاد كثيرة.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز تعليقات الجمهور على شخصية «المستشار جلال» في المسلسل..

وقال أحد المتابعين: «أحمد رزق لما نقول الموهبة رزق كبير، يبقى هو اللى خلى الدور كبير، فنان بحق ويستحق البطولة المطلقة»، فيما قال آخر «أحسن مسلسل للفنان أحمد رزق ممن فترة طويلة أوى هو حضرة العمدة».

وعلق آخرون: «أدوار مميزة جدا لكل الفنانين فى حضرة العمدة وخاصة أحمد رزق»، «أحمد رزق متألق بشكل غير عادى بدوره فى مسلسل حضرة العمدة لم أراه من قبل بهذا الرونق»، «أحمد رزق أسطورة فى مسلسل حضرة العمدة»، «أحمد رزق إضافة كبيرة جدا لمسلسل حضرة العمدة».

قضايا يناقشها مسلسل حضرة العمدة

ويتناول مسلسل «حضرة العمدة» عددًا من القضايا الاجتماعية والثقافية أهمها الهجرة غير الشرعية، وختان الإناث وغسيل الأموال وتمكين المرأة والتطرف الدينى والثأر والميراث والابتزاز الالكتروني، وغيرها مع تقديم حلول كافية لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه أفراد المجتمع فى تلك القضايا وذلك من أجل تطور المجتمع.

وتتصاعد الأحداث بشكل كبير في حلقات المسلسل إذ شهد حتى الآن العديد من هذه القضايا، من خلال العلاقات المتشابكة والمفارقات التي تتطور أول بأول.

صناع وأبطال مسلسل حضرة العمدة

يشارك في بطولة مسلسل «حضرة العمدة» نخبة كبيرة من نجوم الفن يصل عددهم لأكثر من 50 فنانًا، في مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وشادى مقار، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة تم اختيارهم بعناية شديدة من قبل متخصصين، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ومن إخراج عادل أديب.